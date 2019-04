Lost in Landeshauptstadt

Ich habe mich am Sonnabend beim Straßenbahnkartenziehen in der Tram in Erfurt fünfmal verklickt, und am Ende wurden mir 20 Euro von meiner Geldkarte abgebucht statt 4,30. Sagte am Dienstag mein Kontoauszug.

Um das gleich klarzustellen: Ich war dienstlich in Erfurt, nicht zum Vergnügen.

Heute musste ich wieder dienstlich nach Erfurt und nahm mir vor, bei der Gelegenheit einen Laden der Verkehrsbetriebe aufzusuchen, um Verhandlungen aufzunehmen, ob sie mir nicht die nicht verbrauchten 15,70 Euro zurückbuchen könnten.

Kurz nach acht Uhr ging ich los. Als ich die Haustür hinter mir zugezogen hatte, wurde ich besprühregnet und so daran erinnert, dass ich den Regenschirm vergessen hatte. Egal. Ich schlurfte unverdrossen zu Bäcker Süpke, um ein Milchhörnchen und einen Milchkaffee zu frühstücken. Um 8.45 Uhr war ich an der Bushaltestelle. Drei Minuten später fiel mir auf, dass ich an der Haltestelle für die falsche F...