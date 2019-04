»Die haben uns auf dem Schirm«

Sogar von Darmstädter Schülern gab es eine Solidaritätsadresse. Der vom Hamburger Abendblatt und der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft in Szene gesetzte »Skandal« um Aufkleber der »Antifa Altona Ost« (AAO) an der Hamburger Ida-Ehre-Schule (siehe jW vom 22.3.19) hat der Gruppe überregionale Bekanntheit und große Unterstützung eingebracht. Mittwoch abend stellten sich drei Vertreter der AAO beim Jour fixe der Gewerkschaftslinken Hamburg im Curiohaus der Diskussion und berichteten über ihre Aktivitäten.

Der Termin war schon vor der medialen Aufregung um die Ida-Ehre-Schule vereinbart worden, aber die umfangreiche Berichterstattung über die »Sticker-Affäre« sorgte noch einmal für erhöhte Aufmerksamkeit, so dass der Raum sehr gut gefüllt war. Die drei Aktivisten, die mit ihren Vornamen Rosa, Jan und Lukas vorgestellt wurden, gaben zunächst einen Überblick über das Engagement der erst vor einem Jahr gegründeten Gruppe. Ein gutes Beispiel dafür, wie eine Antifagr...