Mit Bomben und Granaten

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Zum 50. Jahrestag ihrer Gründung lässt es die NATO krachen. In Novi Sad wird die 1.312 Meter lange und fast 28 Meter breite »Freiheitsbrücke« zerstört. Fünf Jahre hat der Bau der Schrägseilbrücke gedauert, 1981, am Jahrestag der Befreiung der Stadt von den deutschen Besatzern, war sie für den Verkehr freigegeben worden. Jetzt liegt die tonnenschwere Stahlbetonkonstruktion mit sechs Fahrzeug- und zwei Fußgängerspuren tief in der Donau. Der Schiffsverkehr über den europäischen Fluss ist blockiert. Erst im Oktober 2005 wird nach zwei Jahren Bauzeit die für 40 Millionen Euro wiedererrichtete Brücke für den Verkehr freigegeben werden können.

***

In Belgrad schlagen gegen ein Uhr morgens Marschflugkörper im serbischen und jugoslawischen Innenministerium ein. Das ...