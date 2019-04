Tomaschewsky, Klebsch

Er war schon auf der Zielgeraden auf dem Weg zum 100. Geburtstag am Montag dieser Woche, aber vor knapp zwei Monaten starb Joachim Tomaschewsky, der im Oktober noch gutgelaunt am Treffen der Hundertjährigen in Potsdam teilgenommen hatte. »Tommi«, wie er unter Kollegen genannt wurde, war den meisten DDR-Bürgern, die ins Kino gingen und fernsahen, gut bekannt. Den Besuchern der Berliner Volksbühne erst recht, und das bis er dort nach über 50jähriger Mitgliedschaft mit 94 den Dienst quittierte. Gekommen war er seinerzeit gemeinsam mit seiner Frau Gisela Morgen aus Leipzig, wo beide ein Jahrzehnt lang den Spielplan des Schauspielhauses mitgeprägt hatten. Von Wolfgang Heinz über Benno Besson bis zu Frank Castorf hat Tomaschewsky Generationen von Regisseuren an der Volksbühne produktiv begleitet. Er beeindruckte meist in Nebenrollen mit Präzision und Überzeugungskraft, gelegentlich auch al...