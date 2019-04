Nachhaltig bereichern

Die Bertelsmann-Stiftung macht sich mal wieder Sorgen. Das macht sie eigentlich immer. Fast im Wochentakt veröffentlicht sie Studien zu diesem und jenem Thema, und immer beklagen die »Denker« aus Gütersloh böse Missstände: Dass es zu wenige Kitaerzieherinnen gibt, zu wenige Pädagogen an den Schulen oder dass Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Ganz schlimme Sachen eben. Traurig ist auch das, was die Bertelsmänner am Dienstag zum besten gaben. Demnach ist die Armutsquote in Ballungsräumen höher als anderswo. Während der Anteil der Bezieher von Sozialleistungen 2016 im Bundesmittel bei 10,1 Prozent gelegen hatte, wären es in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern 14 Prozent gewesen. Wer hätte es geahnt?

Aber es kommt noch dicker: Innerhalb der Großstädte zeigen sich im Zehnjahresvergleich unterschiedliche Entwicklungen. In 37 Kommunen ging die Zahl der von Armut Betroffenen in die Höhe, und nur in 27 entspannte sich die Lage, in 16 Fällen b...