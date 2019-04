Privatisierungsfolgen in Dresden

Im Jahr 2006 hatte Dresdens damaliger Oberbürgermeister Ingolf Roßberg (FDP) für den Verkauf aller städtischen Wohnungen für 1,7 Milliarden Euro an einen Privatinvestor geworben: Die sächsische Landeshauptstadt werde ihre Schulden endlich los und habe dann auch genug Geld für die nötigen Sanierungsarbeiten in Kindertagesstätten. Kurz darauf beschloss der Dresdner Stadtrat den Verkauf aller Anteile der Immobiliengesellschaft Woba Dresden GmbH an die amerikanische Investmentgesellschaft Fortress Investment Group – und eine vertragliche Bindung der neuen Eigentümer an eine Sozialcharta, die unangemessene Mieterhöhungen verhindern sollte. Im Rahmen des »Stadtumbauprogramms Ost« wurden dann allerdings gleich mehrere tausend Mieteinheiten abgerissen.

Pikant an der damaligen Auseinandersetzung war auch, dass neben CDU- und FDP-Fraktion auch Vertreter der Linke-Vorläuferpartei PDS die Privatisierung mittrugen, während SPD, Grüne und der Deutsche Gewerkschaftsbund...