Krankes System

Bei der Durchsetzung von Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber gilt das »rot-grün« regierte Hamburg seit langem als rigoros. Dennoch sorgte ein Vorgang, über den am Freitag der NDR berichtete, selbst bei hartgesottenen Kritikern dieser Politik für Überraschung und Entsetzen. Nach den Recherchen des Senders haben die Behörden der Hansestadt drei schwer erkrankte Asylbewerber in Ambulanzflugzeugen abgeschoben. Angesichts des Vorgehens sprach Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, am Montag gegenüber jW von einer »Brutalisierung« der Abschiebepolitik.

Ambulanzflugzeuge sind medizinische Spezialflugzeuge, die zum Beispiel bei Evakuierungen oder für die Beförderung schwer erkrankter oder verletzter Touristen in ihre Heimat eingesetzt werden. Sie sind mit medizinischem Gerät ausgestattet und haben neben den Piloten ärztliches Begleitpersonal an Bord. Am 5. Juli 2018, so der NDR, sei ein Ghanaer, der an Niereninsuffienz und weit...