Nachschlag: Ich lese gerne

Am Samstag wird in der Slowakei ein neuer Präsident gewählt – oder eine neue Präsidentin. Die liberale Anwältin Zuzana Caputova hat gute Chancen, in dem relativ jungen Staat die erste Frau zu werden, die das höchste Amt bekleidet.

Der Deutschlandfunk widmete der 45jährigen nun einen kleinen Beitrag. Erst e...