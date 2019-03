Honig ums Maul

»Geld ist keine Sache, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis«, schrieb Karl Marx. Was es mit diesem besonderen Verhältnis auf sich hat, wollte Dokfilmer Sebastian Winkels genauer wissen. Also kontaktierte er 190 Banken rund um den Globus und bat sie, mal dabeisein zu dürfen. Dabei, wenn Bankberater Kredite vergeben, Vermögen in ihre Obhut nehmen oder Zahlungen einfordern. Neun Institute erklärten sich bereit. Geldhäuser aus Deutschland und der Schweiz, aber auch aus Georgien oder Italien, dem westafrikanischen Benin, Pakistan, Bolivien und den USA.

Winkels hat sich für seine Beobachtungen ein strenges Regelwerk erdacht. Die Berater bleiben unsichtbar. Die unbewegliche Kamera ist allein auf die Kunden gerichtet. Die Orte des Gespräches werden erst am Ende des Films genannt. Jeglicher Kommentar unterbleibt. Der Film erhält seinen Rhythmus allein dadurch, dass Winkels von einem Ort zum anderen springt. Manchmal erschließt sich der abrupte Schnitt, oft wi...