Gespaltene Linke in Dersim: Kommunistischer Bürgermeister gegen linke Allianz

Die kurdisch-alevitisch geprägte Provinz Dersim (türkisch: Tunceli) im Nordosten der Türkei gilt als Hochburg säkularer und linker Kräfte. Außerhalb der Kasernen des in dieser rebellischen Region stark vertretenen Militärs bekommen rechte und religiöse Parteien kaum Zuspruch. Die kurdische Identität der Dersimer wurde jahrzehntelang zurückgedrängt. Davon profitiert bis heute ausgerechnet die kemalistische Republikanische Volkspartei (CHP), unter deren Einparteienherrschaft in den Jahren 1937/38 Zehntausende Dersimer von der Armee getötet oder deportiert wurden. Denn viele Angehörige der alevitischen Glaubensgemeinschaft sehen in der säkularen CHP eine Barriere gegen den politischen Islam. Doch in den letzten Jahrzehnten verlor die CHP in Dersim zunehmend an Boden gegenüber kurdischen Parteien, bei den letzten Wahlen dort wurde sie schließlich von der Demokratischen Partei der Völker (HDP) überholt. Die von Arbeitslosigkeit und Armut geprägte Provinz, wo n...