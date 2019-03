Die Flut

Wenn das Meer die Städte verschlingt

Und Action! Und zwar gar nicht so schlechte. Während die Menschen in London einen Sommermorgen genießen, entwickelt sich vor der Küste Schottlands eine Jahrhundertflutwelle. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zerstörerischen Kräfte von Hochwasser und Wirbelsturm die Themse und somit auch London erreichen. Millionen von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Doch noch meinen die Verantwortlichen: London ist sicher, der Hochwasserschutz der Stadt ist unüberwindbar. Die wenigen skeptischen Stimmen werden nicht gehört – bis die Wassermassen heranrollen. Da hilft dann auch kein Brexit. GB/SA/CDN 2007. Regie: To...