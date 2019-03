Im Angesicht des Krieges

Am 31. März 1939 trat das britische Unterhaus zu einer mit großer Spannung erwarteten Sitzung zusammen. Die Presse meldete: Premierministers Neville Chamberlain werde angesichts der rasant gestiegenen Kriegsgefahr in Europa eine überaus wichtige Erklärung abgeben. Was war geschehen?

Nach dem Einmarsch der Naziwehrmacht in die »sudetendeutschen Gebiete« der Tschechoslowakei Anfang Oktober 1938, so hoffte man in London und Paris, seien die territorialen Forderungen des deutschen Faschismus endgültig erledigt. Doch mit den im »Münchner Abkommen« vom britischen und französischen Imperialismus Deutschland zuerkannten Gebieten der CSR waren die expansiven Ziele der Nazis noch lange nicht erreicht. Die Aussage Chamberlains bei seiner Rückkehr nach London, der Friede in Europa sei jetzt gesichert (»peace for our time«), sollte sich als eine gefährliche Illusion erweisen.

Auf die leichte Schulter genommen

Mit dem am 15. März 1939 begonnenen Einmarsch der Wehrmacht...