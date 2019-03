Re: Der Traum vom Paradies

Aussteiger auf La Gomera

Die Höhlenhippies von La Gomera kommen aus ganz Europa. Was sie eint, ist der Wunsch nach einer Existenz frei von den Zwängen der Moderne im Einklang mit der Natur. Um sich diesen Traum zu erfüllen, haben sie ihr altes Leben zurückgelassen. So wie Mischa. Die Österreicherin arbeitete in Wien erfolgreich als Radiomoderatorin. Mit 24 litt sie unter Burnout und bekam die Diagnose Gehirntumor. Nachdem sie ihre Krankheit besiegt hatte, krempelte sie ihr Leben komplett um. Sie kündigte ihren Job, schwor sich, nur noch unter dem Sternenhimmel zu schlafen, und zog hinaus in die Welt. Auf La Gomera fand sie ihr p...