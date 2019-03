Spiel mit dem Feuer

Der 27. Januar des Jahres 2019 wird in den französischen Geschichtsbüchern vermutlich nicht als besonders wichtiges Datum vermerkt werden. Der französische Staatschef Emmanuel Macron, auf Staatsbesuch in Kairo, reicht dem ägyptischen Gewaltherrscher Abdel Fattah Al-Sisi die Hand. Kein Aufreger für die Fotografen. Macron hat schon anderen afrikanischen Despoten die Hand gedrückt, dem US-Amerikaner Donald Trump den Bruderkuss auf die schlaffen Wangen gehaucht und ist auch vor Mohammed bin Salman nicht zurückgeschreckt, dem wahrscheinlichen Auftraggeber eines entsetzlichen Journalistenmords. Was die Welt am 27. Januar durch die Linsen der Fernsehkameras und auf einigen hundert Pressefotos gesehen habe, schrieben die französischen Tageszeitungen einen Tag später, sei ein »kämpferischer Präsident« gewesen. Einer, der »dieses Gesicht« habe zeigen wollen und der – angesichts der protestierenden »Gelbwesten« zu Hause – »die Verbitterung« seiner Landsleute »erkann...