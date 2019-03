»Und dann haut Ihr uns raus«

Um die Jahrtausendwende herum, als das Vor- und Nach-»Wende«-Durcheinander im Prenzlauer Berg neuer Ordentlichkeit Platz gemacht hatte, sitzt ein junger Gerüstbauer in Arbeitsmontur im »Torpedokäfer« in der Duncker am Tresen. Eigentlich ist er seit Monaten arbeitslos, rennt aber trotzdem in Kluft herum, mit großem Hammer rechts am Gürtel, und so sitzt er da im »Käfer«.

Es ist nachmittags, er hatte schon einige Radeberger und labert den Barkeeper in der fast leeren Kneipe voll, war es Uwe? Man müsste ihn fragen können. Hinten, am großen rechteckigen Tisch lag Hermann auf der Bank, Trockenbauer, die Arbeit und das Bier hatten ihn müde gemacht. Der Gerüstbauer erzählt Unsinn, irgendwann ist er bei Rothschild und den Juden, der Barkeeper interveniert, der Gerüstbauer wird lauter. Als ein bestimmtes Wort über die Juden fällt, richtet sich Hermann auf der Bank hinten in der Kneipe auf, und eine Sekunde später zerschellt ein Radeberger-Krug an der Wand hinter de...