Rechtsterrorist vor Gericht

Von der sächsischen Presse weitgehend unbeachtet, begann am Dienstag in Dresden vor dem Oberlandesgericht die mündliche Verhandlung gegen den 39jährigen Marco K. Dem Angeklagten, der inzwischen nicht mehr in Sachsen wohnt, wird vorgeworfen, 2015 Mitglied der »Oldschool Society« (OSS) und als solches an Planungen für einen Bombenanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Borna beteiligt gewesen zu sein.

2017 war die Führungsriege der OSS in München zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Gruppe, die sich aus – teils altgedienten – Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet zusammensetzte, soll nach Erkenntnissen der Ermittler seit Herbst 2014 bestanden haben. Damals warb die Gruppe ganz offen für eine Mitgliedschaft in der OSS über eine Facebook-Seite. Dort verschmolzen Slogans wie »Kämpf gegen den Staat« mit Phrasen wie »Für die Zukunft unserer Kinder« und mystischem Irrsinn, der aus Zeilen wie »Für die Ehre unserer Ahnen« hervorgeht, zu einer m...