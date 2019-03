Deutschland macht mit. Chronik eines Überfalls (Teil 7), 25.3.1999

Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten vor 20 Jahren in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Verantwortliche und Kriegsgegner in jener Zeitenwende. (jW)

Verkehrte Welt: Nachdem die NATO am 24. März 1999 mit dem Bombardement auf Jugoslawien begonnen hat, fordert der deutsche Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) die Regierung in Belgrad auf, »sofort die Waffen schweigen zu lassen«. »Niemand gibt dieser Regierung das Recht, das Morden im Kosovo fortzusetzen.« Und: »Es ist unsere Verpflichtung, den Menschen weiteres Leid zu ersparen.« Es müsse weiterhin das Ziel bleiben, im Kosovo eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, so Scharping. Humanitäre Katastrophe und Massenflucht von Hunderttausenden und werden freilich erst durch die NATO-Bomben ausgelöst.

Grünen-Wehrexpertin Angelika Beer wünscht »unseren Soldaten, dass sie gesund wiederkommen«.

***

Momcilo Trajkovic, Vorsitzender der serbischen Widerstan...