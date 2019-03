Islamischer Frauenrat Neuseelands: Wir klopften an jede Tür, wir sprachen auf jedem Forum

Die Sprecherin des Islamischen Frauenrats in Neuseeland (IWCNZ), Anjum Rahman, veröffentlichte zwei Tage nach dem Attentat in Christchurch auf dem Onlineportal des Rundfunksenders Radio New Zealand eine Chronik ihrer Bemühungen, von der Regierung Hilfe gegen die wachsende faschistische Bedrohung zu erhalten. Hier der Text in Auszügen:

Im Oktober 2016 trafen wir Vertreter des neuseeländischen Geheimdienstes SIS und stellten die Probleme dar, mit denen wir als Gemeinschaft konfrontiert waren, und die Hilfe, die wir brauchten.

Im Januar 2017 trafen wir uns mit dem Ministerpräsidenten und erläuterten unsere Bedenken. Im März 2017 wurde ein ganztägiges Treffen mit der Regierung organisiert. Der IWCNZ beschrieb die Auswirkungen der Diskrimini...