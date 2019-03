Nutzer unter Generalverdacht

Facebook mutiert vom digitalen Poesiealbum zum »Big Brother«. Das Zwei-Milliarden-Nutzer-Netzwerk will die Beiträge auf seiner Plattform noch rigider kontrollieren als bislang schon. Den Rahmen dieser Aktion bildet der sogenannte Kampf gegen Falschnachrichten, bei dem man sich vor allem im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament Ende Mai offenbar viel Arbeit verspricht. Deshalb hat Facebook für den Urnengang sogar ein neues »Lagezentrum« eingerichtet und sich in Deutschland einen zweiten »unabhängigen« Faktencheckpartner zugelegt – nämlich die Nachrichtenagentur dpa. Diese vermeldete das Ganze am Montag. Bisheriger alleiniger Helfer Facebooks bei der digitalen Wahrheitssuche im ...