»Dachbegrünung allein löst die Probleme nicht«

Am 26. Mai ist Bürgerschaftswahl in Bremen. Die letzte Umfrage sieht Ihre Partei bei 13 Prozent, was 3,5 Prozentpunkte mehr wären als bei der Wahl 2015. Wie kommt es zu diesem Höhenflug für Die Linke?

Wir haben eine gute und konstruktive Oppositionspolitik gemacht. Wir sind sehr konkret und haben Vorschläge unterbreitet, die umsetzbar waren. Man sieht das auch daran, dass viele unserer Ideen in den letzten Haushaltsberatungen vom Senat aufgegriffen wurden. Das haben die Menschen gemerkt, man traut uns viel zu.

Profitieren Sie vom Niedergang der SPD, die in der Umfrage bei 24 Prozent nach 32,8 Prozent vor vier Jahren liegt?

Die meisten Zuwächse hatten wir bei den letzten Wahlen von Menschen, die von den Grünen enttäuscht waren. Wir setzen aber nicht nur auf Stimmen aus dem »rot-rot-grünen« Spektrum, strategisch gesehen ist das für gesellschaftliche Veränderung zuwenig. Auch wenn es schwieriger ist: Wir versuchen auch die vielen Nichtwähler zu erreichen und...