»Dieser Angriff wird kommen«: Chronik eines Überfalls (4), 20.3.1999

Die als »humanitäre Intervention« verbrämte Aggression der NATO gegen Jugoslawien vor 20 Jahren legte auch das Völkerrecht in Trümmer. Es waren SPD und Grüne, die deutsche Soldaten in den ersten Angriffskrieg seit 1945 schickten. jW erinnert in einem Tagebuch an Folgen und Verantwortliche, Fake News und Hetze, vor allem aber an die Kriegsgegner jener Zeitenwende. (jW)

USA und BRD fordern ihre Staatsbürger auf, Jugoslawien zu verlassen; die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beginnt, ihre Beobachter aus dem Kosovo abzuziehen – die Vorbereitungen für NATO-Luftangriffe laufen.

***

Zoran Jeremic, Botschafter der Bundesrepublik Jugoslawien in Bonn, ist ein Diplomat der alten Schule: politisch klar, integer, weitblickend. Im Interview mit jW vom 20. März legt er dar, warum sein Land den »Friedensplan« der sogenannten Balkan-Kont...