Ein bisschen Fummeln geht immer

Langsam fallen die herbstlich gefärbten Blätter herab und sammeln sich am Boden. In der Mitte ein helles Designersofa, so breit, dass mühelos acht Menschen darauf Platz finden würden. Auf dem Beistelltisch ein Teeservice der feineren Art, Kanne, Tassen, Untertassen. Man lebt auf dem Lande, hat seine Ruhe im Herbst des Lebens. Man, das ist die ehemalige Opernsängerin Klara (Corinna Kirchhoff), einst eine Berühmtheit, und ihr Mann Helmut (Wolfgang Michael), ehemals Professor an einer angesehenen und altehrwürdigen Universität und nun ein dementer Pflegefall im Rollstuhl, der sich in die Anzughosen macht. Ab und an schaut die Tochter Berta (Bettina Hoppe), eine erfolgreiche Verlegerin, oder Jutta (Judith Engel), die ehemalige Mitarbeiterin des Professors, vorbei. Dann stöckeln da in Absatzschuhen drei Frauen mit perfekt frisierten blonden Haaren, seidig glänzenden Blusen und edlen Stoffhosen oder Rock übers Parkett. Das endet jedoch in der Mitte der Drehbühn...