Sturmfester Reaktionär

»Sturmfest. Erdverwachsen. Niedersachse. Fußballer aus Leidenschaft. Politiker mit Herzblut« – so stellt sich Tilman Kuban beim Kurznachrichtendienst Twitter vor. Spätestens nach seiner Rede am Sonnabend beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Berlin ließe sich noch ein Attribut hinzufügen: Reaktionär reinsten Wassers. Kuban rief alle gängigen rechten Klischees auf, forderte ein härteres Durchgreifen in der Innenpolitik. Dem CDU-Nachwuchs gefiel›s: Der 31 Jahre alte Jurist aus Barsinghausen bei Hannover wurde überraschend mit 62,7 Prozent der Stimmen zum neuen JU-Chef gewählt.

Eigentlich war der Thüringer Stefan Gruhner als Wunschkandidat der CDU-Bundesspitze und Favorit ins Rennen um die Nachfolge von Paul Ziemiak gegangen, der im Dezember CDU-Generalsekretär geworden war. Doch offenbar gab die aggressive Rede von Kuban, die in der Kongresshalle am Alexanderplatz für Bierzeltatmosphäre sorgte, den Ausschlag. Die Süddeutsche Zeitung schrieb von einer...