Kein Fisch in Fischamend

An einem warmen Märztag suchten Herr Groll und der Dozent Fischamend an der Donau auf. Es gebe dort zwei der besten Fischrestaurants weit und breit, hatte Herr Groll seinen Freund gelockt. Außerdem könne man Schneeglöckchen als Frühlingsgruß in die Großstadt mitnehmen. Wenn das Jahr so beginne, könne von ihm einiger Progress in den großen Fragen der weltweiten Klassenkämpfe erwartet werden. Aber schon bei der Anfahrt durch den langgestreckten Ort im Weichbild des Flughafens hatte sich herausgestellt, dass der »Merzendorfer«, das älteste, seit 1790 bestehende Fischrestaurant Österreichs, für immer geschlossen hatte. Nachdenklich waren die beiden zum »Goldenen Anker« an den Strom hinausgefahren. Aber auch diese Gaststätte war geschlossen, sie hatte Ruhetag. Herr Groll versuchte, seine Trauer mit dem Dozenten zu teilen. Wegen der Donauhochwasser war das Haus auf Stelzen errichtet worden und nur über fünfzehn Stufen zu erreichen. Eines Tages in den achtziger ...