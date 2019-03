Mit offenen Karten

KI als neues Machtinstrument?

Begonnen hat alles im Zweiten Weltkrieg mit der von dem Engländer Alan Turing entwickelten Maschine zur Entschlüsselung deutscher Funksprüche. In den 1970er Jahren traten die Rechengenies im Silicon Valley auf den Plan. Die USA und Japan bekriegten sich auf dem Taschenrechner- und Videospielemarkt. 2016 kam schließlich der Tag, an dem ein Computer einen Meister des Go-Spiels schlug und damit eine Maschine gegen das menschliche Gehirn gewann. »Wer wen?« ist also technisch beantwortet. Der Rest, also wem die künstliche Intelligenz (KI) dient, um wen zu beherrschen bzw. um Herrschaft abzuschaffen – das ist eine Frage von Klassenkämpfen.

Arte, Sa., 18.10

Stadt, Land, Architektur

Wege aus dem Wohnung...