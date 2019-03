Lebendiger Kerzenleuchter

»Kümmere dich nicht darum, ob ich mir in etwas Gesagtem widerspreche. Höre mir in diesem Moment zu und ignoriere die Vergangenheit. Wenn du die Vergangenheit ignorierst, gibt es keinen Widerspruch. Wenn du sie nicht ignorierst, gibt es Widerspruch.« Osho

Meine erste Begegnung mit Peter Sloterdijk hatte ich durchs Fernsehen. Als ich in jugendlichen Jahren begann, mich für die Vergeistigung meiner Person zu interessieren, zeichnete ich einmal neugierig eine Fernsehsendung mit dem Namen »Das philosophische Quartett« auf. Im ZDF lief diese Zusammenkunft hirnischer Größen des Deutschtums im Zweimonatsrhythmus bis 2012. Neben Rüdiger Safranski (der mir bis dahin völlig unbekannt war) saß dort ein Mann, von dem es hieß, er sei der wohl größte lebende Philosoph unseres Heimatlandes. Eine teigige Gestalt in zu engem Sakko mit wallend blondem Vokuhila und einer Kurzatmigkeit wie Nietzsche geilend am Pferd: Das musste Peter Sloterdijk sein. Mein Philosophiestudium b...