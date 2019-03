Schöner scheitern

Das Spannungsfeld zwischen Scheitern und Wiederaufstehen, zwischen Resignation und »Jetzt erst recht« beschäftigt den deutschsprachigen Punk und Indierock nicht erst seit den beiden Hamburger Granden Tomte und Kettcar.

»Ich habe geschworen, schöner zu scheitern« heißt es auch auf dem neuen Album der Osnabrücker Band »Hi! Spencer«, das den programmatischen Titel »Nicht raus, aber weiter« trägt. Es geht also um das Positive am Scheitern. Denn wenn alles so richtig schön scheiße ist, fällt das Drücken auf den Neustart-Button eben meist leichter.

Hi! Spencer suhlen sich aber nicht, wie man vermuten könnte, in Selbstmitleid. Der Blick ist immer aufs Weiter, auf das Licht am Ende des Tunnels gerichtet. Es geht darum, sich...