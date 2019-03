Musikalische Zeit eingestanzt

Vielleicht ist der Schreiber dieser Zeilen zu selten vor Ort für Verallgemeinerungen. Eine Bemerkung sei trotzdem erlaubt: Die Elbphilharmonie kann nichts falsch machen. Denn egal, was auf dem Programm steht, der Laden ist ausverkauft; die Akzeptanz dessen, was geboten wird, ist allenfalls daran zu messen, wie viele Gäste die Konzerte vorzeitig verlassen. Aber die Verantwortlichen des Hauses machen offensichtlich nicht nur nichts falsch, sondern vieles richtig.

Sie nutzen die Attraktivität des Orts und die Gunst der Stunde. Soweit ich mich erinnere, haben absolute Eliteklangkörper der neuesten Musik wie das Ensemble Modern Orchester den Weg nach Hamburg früher überhaupt nicht gefunden. Jetzt sind sie dort mehrmals im Jahr zu erleben. Und präsentieren Werke, die man in der Hansestadt einst allenfalls auf Tonträgern mitbekam. Der Residenzkünstler des Hauses am Elbstrom in dieser Saison, der britische Komponist und Dirigent George Benjamin, präsentierte in s...