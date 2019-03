»Ideologische Irrlichter« und »Feindzeugen«

Die Turbulenzen in der AfD haben auch ihre wichtigsten ideologischen Stichwortgeber erreicht. Innerhalb der »Neuen Rechten« setzen sich die Auseinandersetzungen fort, die in der Partei geführt werden. Dahinter stehen strategisch unterschiedliche Vorstellungen, wie, wie weitgehend und in welchen Schritten Politik in Deutschland im nationalkonservativen bzw. völkischen Sinne veränderbar ist.

Die Rezension von Bernd Höckes Buch »Nie zweimal in denselben Fluss« durch den Herausgeber der Jungen Freiheit, Dieter Stein, ist ein Frontalangriff auf Höcke und den völkischen Flügel in der AfD. Demnach hält Stein Höcke für einen Blender, der zum »Schutzpatron und Guru aller« wurde, »die die AfD in eine rechte Sackgasse manövrieren«. Für Stein ist Höcke ein »ideologisches Irrlicht«, dem er letztlich unpolitische Scheinradikalität und das Schwelgen in »Endzeit- und Erlösungsphantasien« attestiert. Hinter diesem deutlichen Angriff steht g...