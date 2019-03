Nylons auf Eis

Nachdem ich meinen Rentenscheck zu Bargeld gemacht hatte, ging ich erst einmal in eine Kneipe. An der Bar saßen mehrere Büromenschen, die sich ein After-Work-Bier gönnten. Weil ihnen immer wieder das Gesprächsthema ausging und es dann still im Lokal wurde, stellte die Tresenbedienung den Fernseher an. Es lief eine Talkshow, bei der es um den Dritten Weltkrieg ging – pro und contra. Die Frau hinterm Tresen schaltete schnell um. Es kam eine Werbung für modische Feinstrumpfhosen. Einem der weiblichen Büromenschen fiel dazu ein, dass im Internetforum »gofeminin« Frauen oft und gern über Strumpfhosen diskutieren, zuletzt über die Frage, wie sie es finden, wenn ein Mann Strumpfhosen trägt – und man das sieht, durch die Löcher in seinen Jeans. Das Tresengespräch wurde zwar bald hitzig, aber ich fand das Thema belanglos und hörte weg.

Vom Rentengeld hatte ich mir außerdem ein Buch des US-Autors Tom Robbins gekauft: »Tibetischer Pfirsichstrudel«. Darin las ich, da...