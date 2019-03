Ein neuer Mensch

Schon am 10. November 1918 hatte sich in Berlin neben Arbeiter- und Soldatenräten auch ein »Rat der geistigen Arbeiter« gebildet, ebenso ein »Arbeitsrat für Kunst« und die »Novembergruppe« als »Vereinigung der radikalen bildenden Künstler«. Radikal waren die Künstler, von denen sich viele aus der Neuen Secession oder der avantgardistischen Galerie »Der Sturm« von Herwarth Walden kannten, vor allem in ihren kulturpolitischen Forderungen. Sie verlangten vom preußischen Kultusministerium, das am 12. November von der Revolutionsregierung übernommen worden war, die Berücksichtigung der aktuellsten Moderne in den Museen, eine neue Künstlerausbildung, soziale Absicherung, Mitarbeit im Städtebau, z. B. »die Beseitigung künstlerisch wertloser Prunkbauten« und vieles mehr. Sie sahen in ihrer Kunst und deren neuer Formensprache jenseits des Muffs der Kaiserzeit ein wichtiges Mittel gesellschaftlicher Veränderung, neue Sehweisen sollten zu einem neuen Menschen, der e...