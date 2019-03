Protest gegen Standortverlegung

Etwa 200 Mitarbeiter des Hochtechnologieunternehmens Infinera demonstrierten am Montag vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen die Schließung der Berliner Infinera Produktionsstätte. Der US-amerikanische Eigentümer des ehemaligen Nokia-Siemens- und dann Coriant-Betriebes hatte nur vier Monate nach dem Kauf verkündet, den Standort mit seinen 400 Beschäftigten komplett zu schließen. Die Produktion soll nach Thailand verlegt werden. Damit drohen, laut IG Metall, nicht nur der Verlust von Arbeitsplätzen, sondern auch Lücken in der Sicherheit digitaler Infrastruktur. Optische Übertragungssysteme, wie sie in der Hauptstadt hergestellt werden, sind enorm wichtig für den Ausbau des 5G-Netzwerkes.

Erst im Oktober hatte die US-Firma Infinera den deutschen Konkurrenten Coriant aufgekauft. Sie rückte damit auf den zweiten Platz in der Weltrangliste der Hersteller optischer Übertrag...