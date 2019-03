Besuch aus Bullerbü

Von Greta Thunberg ist zuerst nicht mehr zu sehen als ihre weiße Pudelmütze. In der Traube von Fotografen, Kamerateams und Anhängern vor dem Portal des Hamburger Rathauses geht die überraschend kleine Schwedin fast unter. Nur mit Mühe kann sie von Unterstützern abgeschirmt werden. Die Stippvisite der 16 Jahre alten Aktivistin, die die weltweite Bewegung »Fridays for Future« losgetreten hat, sorgte am Freitag für einen Hype in der Hansestadt. Tausende Schüler bestreikten den Unterricht und demonstrierten statt dessen für den Klimaschutz. Die Veranstalter zählten über 10.000, die Polizei rund 4.000 Teilnehmer.

Innerhalb weniger Monate ist die Schülerin, die ein bisschen aussieht wie eine Figur aus Astrid Lindgrens Bullerbü-Büchern, zu einer »Galionsfigur der Klimaschutzbewegung« geworden. Im August 2018, auf dem Höhepunkt der Hitze- und Dürrewelle in Europa, stellte sie sich mit einem Schild mit der Aufschrift »Skolstrejk för klimatet« (Schulstreik fürs Kli...