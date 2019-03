Kreuzberger Außenpolitik

Als erste deutsche Kommune hat der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt im nordsyrischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava beschlossen. Am Mittwoch abend stimmte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit großer Mehrheit dem Antrag von Linkspartei, Grünen und SPD zu, dass Derik (arabisch: Al-Malikiya) offizielle Partnerstadt werden soll. Selbst aus der CDU gab es nur eine Enthaltung bei keiner Gegenstimme.

Derik – der Name ist assyrischen Ursprungs – liegt im Nordosten Syriens an der Grenze zur Türkei und dem Irak. Das Bürgermeisteramt der mehrheitlich von Kurden und christlichen Assyrern bewohnten Stadt mit 26.000 Einwohnern ist paritätisch von einem Assyrer und einer Kurdin besetzt. Bei der Stadt befindet sich ein großes Flüchtlingslager, in dem Jesiden aus dem Nordirak sowie syrische Binnenvertriebene unter anderem aus dem türkisch besetzten Afrin leben.

Im Herbst 2017 schlugen die Kobürgermeister von Derik, E...