Ins Boot holen, kurz: »Bo-hlen«

Ich sitze im Café und höre dem alerten Unterhosenmodelgesichtsträger mir gegenüber zu. »Für dieses Projekt sollten wir unbedingt den XY mit ins Boot holen«, sagt der hochwichtige Schwindler; vor Jahren musste er sich noch »Termine freischaufeln«, obwohl er noch niemals in seinem Leben eine Schaufel in der Hand hielt. Das »Freischaufeln« hat, den Gesetzen der Mode folgend, unterdessen weitgehend ausgedient; heute wird »mit ins Boot geholt« beziehungsweise »genommen«. »Den solltest du dir mit ins Boot nehmen«, lautet ein unerbetener Ratschlag, aber ich habe ja gar kein Boot, in das ich wen auch immer mit hinein »holen« oder »nehmen« könnte. Kein Boot, nirgends, kein U-, kein Ruder-, Paddel-, Rettungs-, Schlauch- oder knallrotes Gummiboot, nichts, nada, niente, nic...