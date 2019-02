Re: Gottes Gastarbeiter

Ausländische Pfarrer in Bayern

Pater George kommt aus Kerala in Indien und unterstützt als Kaplan die Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst in Oberbayern. Dort wird er zum ersten Mal die Predigt bei der traditionellen Leonhardifahrt halten. Für ihn ein großer Tag, denn dort muss er sich Tausenden von Besuchern präsentieren. Inzwischen gibt jeder zehnte katholische Priester an, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Laut einer 2011 veröffentlichten Studie sind sie hierzulande mit Rassismus konfrontiert. Von den aus Indien stammen...