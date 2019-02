Mein unbekanntes Amerika (3)

Ein Blick auf meine alte Heimat USA: Grenzerfahrung New Mexico

Acht Jahre war Arthur Honegger USA-Korrespondent des Schweizer Fernsehens. Insgesamt 47 von 50 Bundesstaaten hat Honegger in jener Zeit besucht. Für eine vierteilige Reisedokuserie kehrt er zurück. In der mexikanischen Grenzstadt Juárez kommen täglich Flüchtende an, die in die USA wollen. Ein Besuch in einer Auffangstation, wo Honegger zwei geflüchtete Familien trifft, wird für ihn zu einer persönlichen Grenzerfahrung. Er war jedenfalls da – kann man ja nicht von allen Journalisten sagen.

3sat, 20.15 Uhr

