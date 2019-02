Flügelkämpfe im Südwesten

Die Flügelkämpfe innerhalb der AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg toben schon seit Monaten. Seit dem Wochenende ist klar: Das Schlachtfeld hat sich ausgedehnt und umfasst nun auch den gesamten Landesverband im Südwesten. Hier ist die Partei so gespalten wie sonst kaum in Deutschland, wie der Landesparteitag in Heidenheim bewiesen hat. Dabei scheuten führende Parteiköpfe wie Bundessprecher Jörg Meuthen keine Mühe – vor allem keine klaren Worte –, um die Delegierten auf Linie zu bringen. Am Ende half es nichts: Die Verantwortlichen brachen den Parteitag am Sonntag ab, noch bevor der gesamte neue Landesvorstand gewählt war. Dieser besteht an der Spitze nun aus dem als gemäßigt geltenden Chef der Landtagsfraktion, Bernd Gögel, und dem ehemaligen Daimler-Manager und Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel.

Putschversuche der Fraktion gegen Gögel gab es in den letzten Monaten zuhauf, nicht nur einmal schien es, als wären seine Tage an der Spitze gezählt. An sei...