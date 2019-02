Wenig Zeit für linke Außenpolitik

Ein »schwer zu reparierender politischer Fehler« war es aus der Sicht des früheren Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke, dass sich die Delegierten des Bonner Europaparteitags der Partei Die Linke nicht mehr Zeit für die Antragsbehandlung nahmen. So war am Samstag auch sein Antrag »Für friedliche Beziehungen zu Russland – der Vergangenheit und der Zukunft wegen« unter den Tisch gefallen. »Ohne ein friedliches Verhältnis zu Russland – dem die im Rahmen der NATO an dessen Grenzen stationierten Bundeswehr-Kontingente ebenso entgegenstehen wie die Wirtschaftssanktionen und die vorherrschende Russophobie, besonders in manchen Medien, – ka...