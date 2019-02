Patientenauflauf in der Knienik

Meine lange Reise durch Spitalien führte mich irgendwann auch nach Nürnberg, wo ich meine arthritischen Knie-e in die Obhut eines Operateurs gab, zu dem ich Vertrauen gefasst hatte. Nachdem alles sorgfältig untersucht und durchgesprochen war, willigte ich ein, mich bei ihm unters Messer zu legen. Er war, wie ich, ein Freund offener Worte und weder ein Gesundbeter der Sorte »Alles halb so wild, lassen Sie mich nur machen« noch einer dieser glatten, kaltschnäuzigen Medizyniker, die mit Sprachersatz hausieren gehen: »Wir sehen uns hier als Dienstleister; sagen Sie einfach, was Sie wollen, dann sehen wir, was geht.« – »Behandelt werden wie ein Mensch, nicht wie eine Nummer«, könnte man antworten, aber den Atem kann man sich in solchen Fällen sparen.

Der Operateur schickte mich in die Knie-Klinik, die ich sogleich Knienik taufte, damit sie mir heimeliger würde. ...