»Bauwahn hilft nur denen, die daran verdienen«

Am Sonntag findet in Freiburg im Breisgau ein Bürgerentscheid über den am Stadtrand geplanten Stadtteil Dietenbach statt. Auf 110 Hektar sollen rund 6.500 Wohnungen für 15.000 Menschen errichtet werden. Warum kämpft Ihre Initiative dagegen?

Dietenbach steht als natürliches Überschwemmungsgebiet unter absolutem Bauverbot, was durch kostspielige technische Maßnahmen umgangen werden soll. Natur- und Vogelschutzgebiete grenzen direkt an, das Offenland ist Jagdrevier von mehr als 50 Brutvogelarten. An unserer Initiative »Rettet Dietenbach!« sind 16 Vereinigungen beteiligt, zum Beispiel Nabu, BUND und ­Landesnaturschutzverband. Zudem sind viele Landwirte sowie Bürger dabei, für die Klimaschutz und Ernährungssouveränität wichtige Themen sind.

Die Stadt verweist auf Wohnungsnot, hohe Mieten und viele Zuzüge. Sind das nicht nachvollziehbare Gründe für das Projekt?

Es gibt in Freiburg viel hochpreisigen Wohnraum, wenig bezahlbaren. Vor 20 Jahren entstanden zwei neu...