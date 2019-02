Der Schlachter

Die Gelegenheiten, Chabrol-Retro­spektiven abzufeiern, scheinen Legion. Aber warum nicht, der Zuschauer freut sich ja. In diesem Krimiklassiker geht es um Hélène, eine unverheiratete Lehrerin in einer Kleinstadt im recht unterbevölkerten Südwesten Frankreichs. Sie ist eine Dame: stets adrett gekleidet und in ihrem Handeln selbstbewusst und kontrolliert. Das ändert sich auch nicht, als sie Paul trifft: Sie essen gemeinsam bei ihr zu Hause oder machen einen ausgiebigen Waldspaziergang – was den Klatsch des Dorfes auf sie zieht. Und dann sind da ein Feuerzeug und eine Leiche. F/I 1970, Regie: Clau de Chabrol.

Arte, 20.15 Uhr

Schuld ohne Sühne?

Die Kirche und de...