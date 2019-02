Reaktionärer Feldzug

Yannic Hendricks, ein Mathematikstudent aus dem nordrhein-westfälischen Kleve, ist einer von zwei Abtreibungsgegnern hierzulande, die bereits Dutzende von Ärztinnen und Ärzten angezeigt haben. Darunter ist auch die Gießener Ärztin Kristina Hänel, deren Prozess die Debatte um den Paragraphen 219 a StGB erst ins Rollen brachte. Das Vorgehen des Studenten: Er durchforstet die Websites von Praxen und sucht nach Informationen über Schwangerschaftsabbrüche, die aus seiner Sicht gegen den Paragraphen 219 a verstoßen. So leichtfertig er andere denunziert, so empfindlich ist Hendricks, wenn es um seine Person geht. Als die Journalistin Kersten Artus, Vorsitzende des Vereins »Pro familia« in Hamburg und ehemalige Abgeordnete der dortigen Bürgerschaft für Die Linke, seinen Namen öffentlich machte, zerrte er sie vor den Kadi.

Am Freitag sollte die im August 2018 eingereichte Klage vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg verhandelt werden, doch die Verhandlung w...