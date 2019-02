Kampf gegen die Plastiktüte

Es war ein Paukenschlag wenige Tage vor dem Jahreswechsel: Am 25. Dezember wurden erstmals Pläne aus dem Umweltministerium in Bangkok publik, ab 2022 schrittweise ein Verbot von Plastiktüten durchzusetzen. Mit den besonders umweltschädlichen ultradünnen Exemplaren, die nur auf einmaligen Gebrauch ausgelegt sind, werde damit begonnen. Drei Jahre später soll es den Strohhalmen und Einwegbechern an den Kragen gehen. Vorausgesetzt, das gesamte Kabinett gibt dem Vorhaben in den nächsten Wochen seinen Segen, sieht der Entwurf des auf 20 Jahre ausgelegten Aktionsplans auch vor, die Anzahl der festeren Plastiktüten in diesem Zeitraum um 70 Prozent zu reduzieren. Das Wie ist noch mit Fragezeichen versehen, ein Bewusstseinswandel wird sich im Land allerdings kaum von heute auf morgen umsetzen lassen. Zu achtlos geht die Masse der Bevölkerung bisher mit dem brisanten Thema um. Durchschnittlich acht Plastiktüten verbraucht jeder Einwohner Thailands pro Tag, selbst kl...