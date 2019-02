Fotosessions im KZ

Im Rahmen der Reihe »Berlinale Goes Kiez« werden in kleinen Programmkinos der Hauptstadt ausgesuchte Filme gezeigt. Besondere Verehrung hat man dieses Jahr Charlotte Ramp­ling zugedacht. Die heute 73jährige spielte ihre erste ernstzunehmende Rolle 1969 an der Seite von Helmut Berger in Luchino Viscontis »Die Verdammten« – fünf Jahre später durfte sie dann endlich die schönste Frau am Set sein.

Liliana Cavanis Holocausterotikthrillerdrama »Der Nachtportier« von 1974 machte Rampling bereits im Alter von 28 zu einer unsterblichen Sexikone dieser Dekade. So lasziv, subversiv und verzweifelt war sie nie mehr, auch wenn ihre umfassende Filmografie im Folgenden Arbeiten mit Oberklasseregisseuren wie Alan Parker, Lars von Trier und Adria­no Celentano aufzuweisen hat.

»Il portiere di notte« ist im Grunde ein nobler Trashfilm, ein sogenanntes B-Movie des Autorenfilms – ein paar Jahre später wäre der Film vielleicht direkt auf VHS veröffentlicht worden. ...