Sinn und Form

Die Architekturbewegung Neues Bauen entwickelte sich mit der Industrialisierung. Entsprechend den materiellen und kulturellen Interessen der sozialen Klassen bildeten sich im 19. Jahrhundert verschiedene architektonische Richtungen heraus. Die Bischöfe und Fürsten verloren ihre Vorrechte, die Architektur im öffentlichen Raum zu bestimmen. Seither suchte das Bürgertum nach einem neuen Stil des Bauens – auch in Auseinandersetzung mit der Arbeiterklasse.

Arts and Crafts

In England verschärfte sich die Verelendung der Arbeiterklasse mit dem aufkommenden Industriekapitalismus dramatisch. So, wie Friedrich Engels die »Lage der arbeitenden Klasse« und »die Wohnungsfrage« beschrieb, erlebte der 14 Jahre jüngere Architekt William Morris diese Wirklichkeit in seiner Kindheit und zog daraus den Schluss, dass die Kultur nur zusammen mit der Umbildung der gesellschaftlichen Verhältnisse veränderbar sei.

Das insbesondere von Morris inspirierte Arts and Crafts Mo...