Der Boom der Sicherheitsbranche

Sicherheit ist ein öffentliches Gut, das wie so viele öffentliche Güter zu großen Teilen privatisiert wurde. Sicherheit ist also ein Privileg oder wird als solches wahrgenommen. Nach den Anschlägen in Nizza, Berlin, London und Barcelona ist die Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung tatsächlich groß. Da helfen auch keine Statistiken, die belegen, dass ein tödlicher Unfall mit dem Bügeleisen wahrscheinlicher ist, als Opfer eines Anschlags zu werden. 71 Prozent der Deutschen haben heute Angst vor Terror, so viele wie nie zuvor. In gleichem Maße steigt die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdiensten. Und was macht eigentlich der Staat, wenn er nicht Attentäter machen lässt, im sogenannten höheren Interesse?

