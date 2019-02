Nicht blöde rumstehen

Szene am Kinderbett: Die schwangere Gila (lässig: die junge Jenny Gröllmann) erklärt dem überfordert wirkenden Hoffi, wie die von ihr ganz selbstverständlich geplanten drei Kinder jeweils untergebracht werden, und wenig später, dass sie natürlich dennoch planmäßig ihr Studium beenden und arbeiten gehen wird. Gefolgt von der Aufforderung an ihn, sich einzubringen, statt blöde rumzustehen – und der Frage: »Bist du dazu bereit?«

»Kennen Sie Urban?« der früh verstorbenen und zu Unrecht unbekannten DEFA-Regisseurin Ingrid Reschke ist eines der Highlights der Berlinale-Retrospektive. Auch deren Pressetext kolportiert, was gemeinhin zu diesem außergewöhnlichen Film zu lesen ist: Es gehe um jugendliche Außenseiter in der DDR. Tatsächlich zeichnet Reschke ein sehr authentisches Bild jener Zeit und ihrer Anklänge an die 68er-Bewegung in der DDR. Interessant ist allerdings, dass es gerade die Frauenfiguren sind, die Stärke entwickeln, und dass die Bewährung des Held...