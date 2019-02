80 Fuß sind 25,11 Meter

Zwar stand, wie letztens erklärt, Berlins erste städtische Turnhalle Wikipedia et al. zum Trotz gar nicht in Kreuzberg. Dafür lag kurz vor der Grenze zu Mitte, der Kommandantenstraße, ein Ort gepflegter Leibesübungen, von dem im April 1864 in der Zeitschrift für das Bauwesen ein Meister des Endlossatzes kündete: »Von den hiesigen Anlagen ist insbesondere die Klugesche Privat-Turnanstalt, in der Lindenstraße belegen, zu erwähnen, welche vortrefflich eingerichtet und ausgerüstet, trotz der immerhin nur geringen Maaße der Halle von 80 Fuß lang, 22½ Fuß breit und 17 Fuß hoch, eine verhältnismäßig große Anzahl von Turnern, nämlich 50 bis 60 aufnehmen und zweckmäßig beschäftigen kann, was namentlich dadurch erreicht worden, daß die Geräthe, soweit als möglich, leicht transportabel und zu beseitigen eingerichtet und auf die möglichst geringste Raumverwendung bemessen worden sind.« Am Ende die Gesamtnote: »Seit dem Jahre 1857 in steter und starker Benutzung, sind...