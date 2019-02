Ein Mangel an Widerstand

Vom schlechten Gewissen gepackt, fährt eine junge Frau nach Venedig. Dort angekommen, stellt sie fest, dass sie zwei Gefühle verwechselt hat. In der menschenleeren Stadt macht sie sich auf die Suche nach dem verlorenen Gefühl. Inzwischen lernen Niels und Maria, ein glückliches Paar, Chloë kennen und sind plötzlich zu dritt. Sie lassen sich einen Sommer lang durch Berlin treiben, lieben einander und geben auch sonst dem Leben gehörig die Sporen. Fliegender Wechsel vom Tag- in den Nachtmodus. Durchwandern der Straßen und Bars von Neukölln. Lebenswut. Auf dass sich jetzt endlich einstellt, was sich tagsüber so rar gemacht hat. Sophie und Georg haben sich einmal geliebt, jetzt sind sie getrennt. In einzelnen Szenen vor einer Berliner Haustür lässt der Film das lakonische Porträt einer modernen Patchworkfamilie entstehen. Mit Schlagereinlagen! Sieben Männer und Frauen zwischen 25 und 45 auf der Suche nach Liebe und emotionaler Geborgenheit. »No Actors! No Scri...